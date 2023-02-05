صندوق هدف يعلن عن تقديم 1800 فرصة تدريبية عبر تمهير بجميع المناطق

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف، عن توفّر أكثر من (1,800) فرصة تدريبية (لحديثي وحديثات التخرج) من حملة الدبلوم والبكالوريوس، في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أبرز الجهات المعلنة:

وزارة الخارجية.

وزارة الصحة.

وزارة الرياضة.

وزارة الإقتصاد.

وزارة الموارد البشرية.

وزارة الحج والعمرة.

هيئة النقل.

الهيئة العامة للمساحة.

الهيئة العامة للعقار.

هيئات وغيرها العديد.

الملاحة الجوية السعودية.

الخطوط الحديدية.

أمانة المنطقة الشرقية.

والمزيد …

المؤهلات والشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسيين).

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا وأستنفذ الفرص التدريبية المتاحة وعددها (2) بما مجموعه (6) أشهر تدريبية كحد أقصى للفرصتين التدريبيتين معاً وفق ضوابط وشروط الإنسحاب وضوابط وشروط الحصول على فرصة تدريبية أخرى.

أبرز مجالات التدريب:

الفرص التدريبية في التخصصات (الإدارية، الهندسية، التقنية، القانونية، الفنية، المالية)، وأخرى.

أماكن التدريب بمختلف مناطق المملكة:

المنطقة: (الشرقية، الغربية، الشمالية، الجنوبية، الوسطى).

ملاحظة:

الفرص التدريبية يتم تحديثها باستمرار؛ لذلك كُن على إطلاع دائم بزيارة البوابة دورياً.

مدة البرنامج:

تعتمد مدة البرنامج على تقدير المنشأة، بحيث لا تقل مدة البرنامج عن 3 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر.

الهدف من برنامج تمهير:

يهدف برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” الى تطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية سواءً كانوا حديثي تخرج أو ممن سبق لهم العمل بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي لإكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير:

مكافأة مبلغ (3000) ريال شهرياً لحملة (البكالوريوس) فأعلى.

مكافأه مبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة (الدبلومات).

مساعدة على الحصول على وظيفة في سوق العمل السعودي.

شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسار تدريبي من “تمهير”.

حقائب تدريب إلكترونية خلال فترة التدريب.

طريقة التقديم:

أوضح صندوف هدف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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