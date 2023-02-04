“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة

تواصل- فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.

وأضافت: “إن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط”.

اتفاقية مع مصدر

وفي سياق آخر، أعلنت “التأمينات” إبرام اتفاقية مع شركة (مصدر) للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها الشركة.

وتعد (مصدر) إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال، من جهته قال محافظ التأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.

حالات توزيع المعاش:

1- التوزيع بالتساوى بين الورثة الثلاثة أو أكثر

2- صرف 75% من المعاش إذا كان الورثة اثنين

3- 50 % من المعاش إذا كان المستحق واحد فقط

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