السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة
ربط 5 آلاف مدرسة بشبكة كاميرات لتعزيز الحماية
توقعات الأرصاد .. أجواء باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك حتى صباح اليوم
باستخدام طائرات الدرونز.. نثر 2.5 مليون بذرة في 5 مواقع بالمملكة
انفجار غامض في سماء ولاية أمريكية يحصد ملايين المشاهدات
بدء التسجيل في مبادرة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.. 5 أهداف رئيسية

الرئيسية

 /

محليات

 /

“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة

“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة

“التأمينات” توضح كيفية توزيع المعاش على الورثة
٠٢:٥٧:٥٨ ص، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.

وأضافت: “إن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط”.

اتفاقية مع مصدر

وفي سياق آخر، أعلنت “التأمينات” إبرام اتفاقية مع شركة (مصدر) للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها الشركة.

وتعد (مصدر) إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال، من جهته قال محافظ التأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.

حالات توزيع المعاش:

1- التوزيع بالتساوى بين الورثة الثلاثة أو أكثر

2- صرف 75% من المعاش إذا كان الورثة اثنين

3- 50 % من المعاش إذا كان المستحق واحد فقط

 

اقرأ أيضًا

متى ينزل معاش ساند لمستفيدي التأمينات؟

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التأمينات الاجتماعية السعودية اليوم المعاش الورثة

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. تعيين 956 معلمة في مدارس رياض الأطفال

بالأسماء.. تعيين 956 معلمة في مدارس رياض الأطفال

٠٢:٥١ م، الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠١٥
الحقيل: «الإسكان» لن تعلن عن خططها المستقبلية الآن

الحقيل: «الإسكان» لن تعلن عن خططها المستقبلية الآن

١١:١٣ م، الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠١٥
عبر «أبشر».. 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

عبر «أبشر».. 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

٠٢:٤١ م، الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٠
تعليقاً على المخالفات وقيمة مبالغها.. خالد السليمان: المراقبون والمفتشون تحولوا لمحصلي غرامات

تعليقاً على المخالفات وقيمة مبالغها.. خالد السليمان: المراقبون والمفتشون تحولوا لمحصلي غرامات

١٢:٣٥ م، الأربعاء، ٠١ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *