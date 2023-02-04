زراعة 3.7 مليون شجرة في حاضرة الدمام خلال العام الماضي

تواصل – واس:

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية العديد من المشروعات خلال العام الماضي 2022م، ضمن جهود الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات؛ لتعزيز الأثر الجمالي، وما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، والإسهام في جودة الحياة، وأنسنة المدن.

بطول يتجاوز 61 ألف متر

وأوضحت الأمانة أنها انجزت زراعة 3 ملايين و785 ألفا 634 زهرة وشجرة، بحاضرة الدمام خلال العام الماضي، ونفذت 61 ألفا و745 مترا طولي من شبكات الري والتشجير، واستخدام 150 ألف م٣ من كمية المياه المستخدمة للري يوميا، مسجلة حوالي 7.634.642م٢م من مساحة الأماكن العامة بالحاضر.

اقرأ أيضا:

بعدما دشنه وزير الطاقة.. تعرف على مجمع المختبر الخليجي ومراكز التميز بالدمام

حدائق مقترحة للاستثمار

كما قامت بإنجاز 6 مضامير مشاة, إضافة الى 9 حدائق تم تأهيلها و17 حديقة تم تنفيذها, و44 حديقة مقترحة للاستثمار, بجانب الـ 397 لإجمالي الحدائق والساحات والشواطئ في الحاضرة، و 67.777 متر طولي لأطوال مضامير المشي بالحاضرة التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم .

اطلاق واستكمال مبادرات

وأضافت الأمانة أن عام 2022 تضمن استكمال واطلاق عدد من المبادرات أبرزها مبادرة “شرقية خضراء” التي انطلقت المرحلة الأولى لأعمالها في ديسمبر 2019 حتى مارس 2020، لتنهي مرحلتها الثانية خلال أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، تم فيها زراعة 507,881 شتلة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، في 295 موقع بحاضرة الدمام .

وأبانت أن منجزات مبادرة شرقية خضراء، تنوعت ما بين توزيع 1500 الى 3000 شتلة زراعية بالموقع الواحد، وزيارة 13 موقع بحاضرة الدمام من قبل عربة شرقية خضراء.

ووصل مواقع التشجير في الحاضرة إلى 153 موقع، إضافة الى 20 فعالية من فعاليات المبادرة، التي تهدف نشر ثقافة التشجير وتثقيف المجتمع على زراعة الأشجار والعناية بها.