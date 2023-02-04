11 موهوباً وموهوبة من تعليم الرياض يفوزون بـ ٥٦ جائزة خاصة محلية ودولية

تواصل- واس:

حقق ١١ طالباً وطالبةً من موهوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ٥٦ جائزةً خاصةً محليةً ودولية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2023).

وتنظم الأولمبياد الوطني مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

١٩ جهة ومؤسسة وطنية ودولية

وقدمت ١٩ جهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في الأولمبياد؛ ونجح ٦ طالبات و٥ طلاب من تعليم الرياض من أصل ٧٩ طالباً وطالبة مشاركين في الأولمبياد في الظفر بـ ٥٦ جائزةً.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن رعاية الموهوبين والاهتمام بهم أحد الركائز المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يجده الموهوبين في المملكة من القيادة الرشيدة، وبالأفكار والمشاريع الإبداعية التي يتمتع بها طلاب وطالبات المملكة والذي انعكس إيجاباً في تحقيق الجوائز في المشاركات الدولية في المجالات كافة .

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