لهذ االسبب.. كندا تفرض عقوبات على 38 شخصًا و16 كيانًا روسيًا

تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة الكندية الجمعة، أنها قررت فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 38 فردًا و16 كيانًا روسيًا، بتهمة نشر معلومات كاذبة.

وأوضحت في بيان لها أنه تم فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 38 فردًا و16 كيانًا روسيًا، وذلك بتهمة نشر معلومات مضللة.

العقوبات شملت مجموعة روسيا سيجودنيا

وأضافت أن القائمة تشمل مجموعة روسيا سيجودنيا، وهي وكالة إعلامية مملوكة للدولة تجمع بين موارد وسائل الإعلام باللغة الروسية من سبوتنيك بمختلف اللغات إلى أر تي.

من ناحيته علق السفير الروسي في كندا على القرار، بأن أي عقوبات لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي ليست قانونية من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن الغرب نسي القانون الدولي منذ فترة طويلة.

حزمة عاشرة من العقوبات في الطريق

وفي قرار صادم لموسكو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الاقتصادية على روسيا في الطريق.

أوكرانيا في طريقها للانضمام للاتحاد

وأوضحت أن أوكرانيا في طريقها للانضمام للاتحاد وهناك إرادة سياسية لأن تدفع روسيا ثمن ما تقوم به، مؤكدة أن أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا.

وأضافت أنه تم مناقشة كيفية دعم أمن الطاقة وإصلاح البنى التحتية في أوكرانيا، مع دراسة كيفية دعم أمن الطاقة وإصلاح البنى التحتية في أوكرانيا.

زيلنسكي يطالب ببدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا

من ناحيته، شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه من المهم التأكيد على عدم التفاف روسيا على العقوبات، مؤكدًا أن بلاده بحاجة لأسلحة بعيدة المدى لأنها ستسرع حسم المعارك، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لن تضيع يومًا واحدًا للتقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هدف كييف واضح وهو بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

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