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المفوضية الأوروبية تصدم روسيا: حزمة عاشرة من العقوبات في الطريق

المفوضية الأوروبية تصدم روسيا: حزمة عاشرة من العقوبات في الطريق

المفوضية الأوروبية تصدم روسيا: حزمة عاشرة من العقوبات في الطريق
٠٨:٣٦:١٢ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في قرار صادم لموسكو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الاقتصادية على روسيا في الطريق.

أوكرانيا في طريقها للانضمام للاتحاد

وأوضحت أن أوكرانيا في طريقها للانضمام للاتحاد وهناك إرادة سياسية لأن تدفع روسيا ثمن ما تقوم به، مؤكدة أن أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا.

وأضافت أنه تم مناقشة كيفية دعم أمن الطاقة وإصلاح البنى التحتية في أوكرانيا، مع دراسة كيفية دعم أمن الطاقة  وإصلاح البنى التحتية في أوكرانيا.

انضمام أوكرانيا بحاجة إلى قرار بالإجماع

فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن انضمام أوكرانيا بحاجة إلى قرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد بعد القيام بإصلاحات، مبينًا أن انضمام أوكرانيا بحاجة إلى قرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد بعد القيام بإصلاحات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك جدول زمني بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

من ناحيته، شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه من المهم التأكيد على عدم التفاف روسيا على العقوبات، مؤكدًا أن بلاده بحاجة لأسلحة بعيدة المدى لأنها ستسرع حسم المعارك.

زيلنسكي يطالب ببدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا

وأشار إلى أن أوكرانيا لن تضيع يومًا واحدًا للتقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هدف كييف واضح وهو بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

خطر وقوع حادث نووي لا يزال مرتفعًا

في الوقت نسفه، كشف وزير الخارجية الأوكراني أن خطر وقوع حادث نووي لا يزال مرتفعًا في ظل سيطرة القوات الروسية على محطة زابوروجيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات روسيا

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