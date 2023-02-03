استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابً فلسطينيًا استشهد اليوم، برصاص الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

36 شهيداً منذ بداية العام

وأوضحت أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص على الشهيد بالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، بعد استهدافه بشكل مباشر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 36 شهيداً.

إصابة 40 فلسطينيًا بجروح وحالات اختناق

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 40 فلسطينيًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرات مناهضة للاستيطان، نظمت في مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وأعلن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة “26 عامًا”، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال، مضيفا أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

وبارتقاء الشاب قلالوة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، إلى 36 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة.

إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين في بيت لحم

فيما أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مشاركين في فعالية زراعية سلمية منددة بالاستيطان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وحسب وكالة “وفا”، فقد أكد مدير بلدية تقوع أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال أطلقوا الرصاص واعتدوا على المشاركين في الفعالية التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والبلدية ومنطقة تقوع التنظيمية في منطقة “دانيان” شرق البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت ورشّوا غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالاختناق بغاز الفلفل، جرى نقلهم إلى المستشفى.

اشتية يحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن جرائم الاحتلال بحق الشعب لا تتوقف حتى تستأنف من جديد، ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ونساء.

وحذر رئيس الوزراء من تبعات تلك الجرائم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة تلك الجرائم والعمل على وقفها.

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