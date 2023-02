فيديو.. دبابة روسية تحاول الهرب فتكتسح 5 جنود و “الدفاع الأوكرانية” تسخر

تواصل- فريق التحرير

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام قائد دبابة روسية باكتساح 5 جنود من رفاقه بواسطة مدفع الدبابة بالخطأ.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظة تحرك الدبابة بسرعة أمام مدرعة أخرى يبدو أنها مشتعلة، ثم يتوجه قائد الدبابة إلى الأمام ليواجه دبابة أخرى تصطف على جانبيها مجموعة من الجنود.

وأثناء سيره اكتسح المدفع 5 جنود بطريق الخطأ والذين كانوا يجلسون في مرمى الدبابة الأخرى ما طرح بعضهم أرضًا.

وسقط الجنود على الأرض، ويبدو أن أحدهم كان يواجه صعوبة في الوقوف على قدميه، إلا أن الآخرين لم يصابوا بأذى وفروا من مكان الحادث.

وسخرت وزارة الدفاع الأوكرانية من الجيش الروسي، حيث نشرت المقطع مع تعليق: “إن أكبر تهديد للمشاة الروسية المحتشدة هو جنود الدبابات الروسية نفسها”.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية على مقطع الفيديو موسيقى تشغيل الألعاب لإضفاء مزيد من السخرية على المجهود الحربي الروسي، وشاهد المقطع الذي تبلغ مدته 52 ثانية أكثر من مليون ونصف المليون شخص حتى الآن.

The biggest threat to mobilised russian infantry are mobilised russian tankmen. pic.twitter.com/Su8lWsabEW

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 27, 2023