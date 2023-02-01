15 مليون حبة ونصف طن بودرة.. ضبط أكبر كمية مخدرات بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الكويتية ورود معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها.

ضبط الشحنة و4 أشخاص

وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني تم مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا.

كما تم ضبط أجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.

اقرأ أيضا:

الكويت.. ضربة جديدة لعصابات تهريب المخدرات

فك أحراز الضبطية

وأشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وعدد من القيادات على فك أحراز الضبطية.

واشتملت على حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا حيث سيتم تعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.