الموجة السابعة.. “الحصيني” يتوقع موجة برد شبه قوية تبدأ هذا الوقت

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توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الموجة مستمرة ” إلا أن يصرفها الله من مساء يوم الخميس 1444/7/11هـ”.

ذروة الموجة

وتابع :” ذروتها أجازة نهاية هذا الأسبوع وهي مهمة للجميع خاصة لمن يهوى الخروج الى البر أو الأماكن المفتوحة”.

وأضاف “الحصيني” :” اكشتوا نهارا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً يومي الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات”.

الحرارة تصل لصفر

وواصل :” الحرارة المتوقعة على الشمالية من صفر الى اثنان فوق الصفر

الوسطى من من”2 الى8″ درجات.. الشرقية والمدينة من “6 الى 12″درجة مئوية”.

1-متوقع موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار معظم المناطق إلأ ان يصرفها الله من مساء يوم الخميس 1444/7/11هـ

ألبسوا ولبسوا عيالكم

ذروتها اجازة نهاية هذا الأسبوع وهي مهمة للجميع خاصة لمن يهوى الخروج الى البر اوالاماكن المفتوحة pic.twitter.com/YYLqoXo5OM — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 1, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الاربعاء، تنبيهًا من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

تحذيرات للمناطق المفتوحة والطرق السريعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة عبارة عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “طريف وعرعر”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد ووادي الفرع”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

4 – منطقة الجوفـ وتشمل “دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل”.

5 – منطقة حائل، وتشمل” الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء”.

6 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعبيلة والعديد والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق وحرض وسلوى والجبيل والخبر والدمام والقطيف رأس تنورة”.

7 – منطقة القصيم،وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا”.

8 – منطقة الرياض،وتشمل “العاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم”.

الحالة تستمر حتى مساء اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.