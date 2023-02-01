الجوازات توضح طريقة الاطلاع على المدفوعات الحكومية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة الاطلاع على المدفوعات الحكومية بالنسبة للمستفيدين من خدمات الجوازات، وذلك ردا على سؤال أحد المستفيدين

عن طريق منصة “اعتماد”

ووجه أحد المستفيدين، سؤالا، عبر الحساب الرسمي لـ”الجوازات” عبى “تويتر”، قال: “عندي إقامة، تم سداد مبلغ النقل 6000 ريال قبل 20 يوما تقريبا، واليوم النقل، ولم نجد المبلغ المسدد، والرصيد أصبح صفر، يوجد لدي إيصال السداد، نرجو المساعدة منكم وتوضيح ذلك، علما بأنه لم يتم السحب من المبلغ المسدد”.

وجاء رد الجوازات: “للاطلاع على رصيد المدفوعات الحكومية عن طريق منصة ( اعتماد ) أو يمكنك التواصل عن طريق الرقم الموحد لوزارة المالية: 19990 أو البريد الإلكتروني: ccc@mof.gov.sa أو عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملالء التابع لوزارة المالية”.

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آلية إصدار جواز الطفل المحضون

وفي وقت سابق، حددت المديرية العامة للجوازات، آلية إصدار وتجديد جواز السفر للطفل المحضون. جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على سؤال مغرد بهذا الشأن.

وأجابت الجوازات، بقولها “مرحبًا بك، في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد و مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له”.

وأضافت الجوازات: “يشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون). شكرًا لتواصلك”.