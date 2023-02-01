الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شقيق والدة ضحايا حريق القريات: الأم لا تعلم بوفاة أبنائها الستة وزوجها حتى الآن (فيديو)
“سند الخيرية” تطلق حملة للتبرع بالدم
وكالة الطاقة الذرية تعثر على تصميمات وأجهزة نووية في إيران
الجوازات توضح طريقة الاطلاع على المدفوعات الحكومية
أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا
“كفاءة الإنفاق” تعلن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشكل مفاجئ.. بوتين يطيح بالنائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي

بشكل مفاجئ.. بوتين يطيح بالنائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي

بشكل مفاجئ.. بوتين يطيح بالنائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي
٠٨:٥٠:٤٦ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بإقالة وري أفيريانوف النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي.

قوات احتلال

وفى وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات الأمريكية في ألمانيا بأنها قوات احتلال من الناحية القانونية والفعلية، منوها بأن ألمانيا والاتحاد السوفيتي السابق أبرما بشكل قانوني معاهدة إنهاء الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية.

معاهدة إنهاء الاحتلال

وقال الرئيس الروسي – “إن أكبر دولة في أوروبا والعملاق الاقتصادي، جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي أبرما بشكل قانوني معاهدة إنهاء الاحتلال، فبعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا مقسمة إلى 4 قطاعات، الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسوفيتية”.

قوات أمريكية في ألمانيا

وأضاف: “لقد قام الاتحاد السوفيتي بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع تواجده في ألمانيا، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك قانونيا وفعليا، وهناك قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا”.

اقرأ أيضا

كاتب خطابات “بوتين” السابق: الانقلاب العسكري أصبح وشيكًا

وتابع: “كانت القوات السوفيتية في النمسا، ولكنها غادرت طواعية، وكانت روسيا بصفتها وريثة الاتحاد السوفيتي بمثابة الضامن لدستور جمهورية النمسا وضامن لوضعها المحايد”، لافتا إلى أن الوضع بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى كان معقدا.

الكلمات الدلالية:
إقالة مسؤول روسي الحرب الروسية بوتين مجلس الأمن الروسي

مواد ذات صلة

المزيد
“في صحبة السميط”.. رحلة في أعماق القارة المنسية للإعلامي “السنيدي” بمعرض الكتاب

“في صحبة السميط”.. رحلة في أعماق القارة المنسية للإعلامي “السنيدي” بمعرض الكتاب

١٢:٤٢ ص، الأحد، ٠١ مارس ٢٠١٥
بعد تعيينه.. «الرشيد» يوجه الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

بعد تعيينه.. «الرشيد» يوجه الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

١١:٤٦ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
توقعات «الأرصاد»: تساقط أمطار على معظم المناطق

توقعات «الأرصاد»: تساقط أمطار على معظم المناطق

٠٧:٢٢ ص، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥
سلاح المهندسين يُبطل ألغاماً على الشريط الحدودي مع اليمن

سلاح المهندسين يُبطل ألغاماً على الشريط الحدودي مع اليمن

١١:٤٦ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *