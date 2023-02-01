الحرارة تحت الصفر.. شاهد كيف استمتع العمانيون بتساقط الثلوج

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية شديدة البرودة، وانخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون الصفر، غطت الثلوج مساحات واسعة من سلطنة عمان.

الحرارة وصلت إلى ما دون الصفر المئوي

وفي درجات حرارة وصلت إلى ما دون الصفر المئوي، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف استمتع العمانيون بتساقط ثلوج نادرة على جبل شمس.

الثلوج تغطي قمة جبل شمس

ونقلت “العربية” عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية العمانية، لقطات تظهر قمة جبل شمس العُماني مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج، ودرجة الحرارة تصل إلى درجتين تحت الصفر، ومجموعة من الشباب يلعبون ويمرحون ويتقاذفون كرات الثلج، مستمتعين بهذه الأجواء الباردة

وحسب “عُمان نيوز” فقد ظهرت قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في سلطنة عُمان، مغطاة باللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج بكثافة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة وصلت إلى درجتين مئويتين تحت الصفر.

وفي شهر يناير من عام 2015، شهدت سلطنة عمان أدنى درجة حرارة مُسجلة حيث بلغت 9.7 درجات تحت الصفر.