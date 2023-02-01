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لماذا يجب أن تكون مثل النحلة وليس الفراشة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
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لماذا يجب أن تكون مثل النحلة وليس الفراشة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

لماذا يجب أن تكون مثل النحلة وليس الفراشة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

لماذا يجب أن تكون مثل النحلة وليس الفراشة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
٠٩:٣٣:٤٨ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب علي الخزيم أهمية الأشخاص الذين يتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية ومفيدة لغيرهم، وشبههم بالنحلة التي تنتج العسل.

وفي مقاله بصحيفة “الجزيرة” والذي جاء بعنوان “تغريدات وتدوينات الفراش والنحل”، أكد الكاتب أنه على النقيض يوجد شخص  يحمل مؤهلاً علمياً عالياً أو تخصصاً نادراً ثم يطرح موضوعاً أو تدويناً لا يمكن وصفه وتقييمه سوى أنه باهت قاصر عن الوصول لمستوى ما وصف به المتحدث نفسه.

وشبه الكاتب الفريق الثاني بالفراشة التي لا فائدة لها سوى المنظر الجميل عندما تقف على الزهور والورود وهي رشيقة وتَحُط على زهرة وتطير إلى أخرى.

لماذا يجب أن تكون مثل النحلة؟

ودعا الكاتب إلى أهمية أن يكون الشخص مثل النحلة في السعي وراء الرزق مستدلاً بقول أحد المتخصصين، إنه تَبَيَّن علمياً من كون عسل النحل فيه شفاء وأنه متنوع وأن تنوعه متلازم مع أصناف الزهور التي يتناولها.

واختتم: كل ذلك يتطابق مع ما سبق من دلالة النص القرآني، وبملاحظة جهل الناس في عصر التنزيل بتلك الحقائق: فإن ذلك يُبرز وجهاً آخر من وجوه الإعجاز.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن السعودية الفراشة المملكة النحلة مواقع التواصل

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