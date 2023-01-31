براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة المواصلات العامة (حافلات الرياض) عن طرح وظائف إدارية متعددة في قسم التسويق والمبيعات، للمواطنين والمواطنات حملة الثانوية فأعلى برواتب تصل إلى (7,550) شهرياً ، وفق التالي:
– وظائف إدارية متعددة (للجنسين – قسم التسويق والمبيعات
المؤهلات المستهدفة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم (كافة التخصصات)
– البكالوريوس (كافة التخصصات)
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
المميزات:
– رواتب تتراوح من (5,800) إلى (7,550) شهرياً.
– تأمين طبي.
– إجازات سنوية مدفوعة الراتب (30 يوم).
– تدريب ودورات مستمرة.
طريقة التقديم
للتقديم على الرابط ( https://bit.ly/3JwHwEG )
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