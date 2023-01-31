براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت شركة المواصلات العامة (حافلات الرياض) عن طرح وظائف إدارية متعددة في قسم التسويق والمبيعات، للمواطنين والمواطنات حملة الثانوية فأعلى برواتب تصل إلى (7,550) شهرياً ، وفق التالي:

– وظائف إدارية متعددة (للجنسين – قسم التسويق والمبيعات

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم (كافة التخصصات)

– البكالوريوس (كافة التخصصات)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

المميزات:

– رواتب تتراوح من (5,800) إلى (7,550) شهرياً.

– تأمين طبي.

– إجازات سنوية مدفوعة الراتب (30 يوم).

– تدريب ودورات مستمرة.

طريقة التقديم

للتقديم على الرابط ( https://bit.ly/3JwHwEG )

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