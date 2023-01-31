الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة
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براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة

براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة

براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة
٠٨:٠١:٠٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المواصلات العامة (حافلات الرياض) عن طرح وظائف إدارية متعددة في قسم التسويق والمبيعات، للمواطنين والمواطنات حملة الثانوية فأعلى  برواتب تصل إلى (7,550) شهرياً ، وفق التالي:

– وظائف إدارية متعددة (للجنسين – قسم التسويق والمبيعات

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم (كافة التخصصات)

– البكالوريوس (كافة التخصصات)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

المميزات:

– رواتب تتراوح من (5,800) إلى (7,550) شهرياً.

– تأمين طبي.

– إجازات سنوية مدفوعة الراتب (30 يوم).

– تدريب ودورات مستمرة.

طريقة التقديم

للتقديم على الرابط ( https://bit.ly/3JwHwEG )

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الرياض السعودية اليوم المواصلات العامة فرص عمل وظائف شاغرة

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