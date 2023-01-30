بعد مقتل الخادمة.. قرار صادم من السفارة الفلبينية في الكويت

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أصدرت سفارة الفلبين لدى الكويت، ممثلة في مكتب العمال المهاجرين (MWO)، تعميماً بخفض العمالة في الكويت، بعد أيام من واقعة مقتل عاملة فلبينية بعد مواقعتها بالقوة من قبل صبي عمره 17 عامًا.

وعممت السفارة، على جميع وكالات التوظيف الأجنبية، بتخفيض العمالة المسموح لكل مكتب محلي باستقدامها من مانيلا عبر الـ “job order” أو ما يعرف بعقد الاتفاق ما بين المكتبين المحلي والمورّد الخارجي هناك.

تعميم مشدد

وشدد التعميم على تعليق طلب الاعتماد الجديد والثنائي والاستبدال، أي عدم السماح للمكتب المحلي باستبدال مكتبه الخارجي الذي يتعامل معه، حتى في حال تم وقفه أو إغلاقه.

في هذا السياق، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية الكويتي بسام الشمري لـ “الجريدة” الكويتية، أن مثل هذا التعميم له انعكاسات سلبية واسعة على سوق العمل المنزلي.

أزمة شُح بالعمالة المنزلية

وأضاف: لاسيما أعداد الأيدي العاملة الجديدة التي نحتاجها، ومن المفترض أن يتم استقدامها بالفترة القادمة، مشدداً على أن الكويت مُقبلة على أزمة “شُح” عمالة منزلية كبيرة خلال الشهرين المقبلين.

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واكد انه في ظل مباشرة تطبيق هذا التعميم فمن المتوقع أن يقلّص أعداد العاملات الفلبينيات الجديدات بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وهي التي تزوّد السوق بنحو 50 في المئة من اجمالي احتياجاته لهذه العمالة، خصوصاً ونحن على أعتاب حلول شهر رمضان الذي تكثر خلاله طلبات الاستعانة بخدمات هذه العمالة.