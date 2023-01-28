الفلبين تلوّح بوقف إرسال عمالتها إلى الكويت.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

لوحت الفلبين، اليوم السبت، مجدداً بمنع إرسال عمالتها إلى الكويت، على خلفية جريمة القتل التي راحت ضحيتها امرأة من رعاياها أخيراً، ونجحت السلطات الأمنية في القبض على المتهم بارتكابها في وقت قياسي.

وأوضحت الحكومة الفلبينية أنها ستتخذ خطوات لحماية عمالتها، من بينها إرسال وفد إلى الكويت “للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرّض لها بعض أبناء جاليتها”، وفق وكالة الأنباء الفلبينية.

اتفاقية العمل

ووصفت وزيرة العمّال المهاجرين سوزان أوبل، الجريمة بأنها “مروعة للغاية وتجب معاقبة الجاني»، معلنة أن بلادها “تدرس إعادة النظر في اتفاقية العمل الموقعة مع الكويت”.

من جهته، أعرب سفير الكويت لدى مانيلا، مساعد الذويخ، عن تعازيه لذوي الضحية، مؤكداً أن “هذه الجريمة المأساوية حالة فردية في المجتمع الكويتي، ونظامنا القضائي يضمن العدالة للضحية”.

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لغز قضية بر السالمي

وفي وقت سابق، استطاعت الأجهزة الأمنية الكويتية فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، معلنة في بيان “التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة”.

وقالت وزارة الداخلية إنه “خلال أقل من 24 ساعة.. رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن”.

وشهدت الكويت جريمة بشعة راحت ضحيتها وافدة فلبينية تعرضت للاعتداء والقتل قبل أن تنجح السلطات في وقت قياسي في إلقاء القبض على المتهم.

جثة مجهولة

فقد تم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة على طريق السالمي بالكويت، السبت، وقد أظهرت المعاينة أنها تعرضت أيضا لتهشيم في الجمجمة، ما تسبب في ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبرفع بصمات الضحية، تبين أنها فلبينية الجنسية وعليها قضية تغيّب، فيما أفادت وسائل الإعلام الكويتية الرسمية بأن المتهم “مواطن”، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجني عليها كانت حاملا ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم، مؤكدة أن مرتكب الجريمة هو حدث وقد قتل العاملة الفلبينية ثم قام بحرق جثتها.

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