اليمن تدعو اليونيسيف للتحقيق في انتهاكات الحوثي للشعب اليمني

تواصل – فريق التحرير:

طالب وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، منظمة اليونسيف لفتح تحقيق في استيلاء الحوثي على مستحقات اليمنيين، ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز.

نهب مستحقات اليمنيين

وكشف الإرياني أن مليشيا الحوثي تمكنت من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع، حسب وسائل إعلام يمنية.

وقال زير الإعلام اليمني، إن: “نهب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع “الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس” الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، يؤكد أننا أمام عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم”.

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تراجع التعليم

وأضاف الإرياني: “أن مليشيا الحوثي لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة “المدرسين الفاعلين” بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم”.