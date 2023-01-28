المساحة الجيولوجية تكشف سبب الزلازل في المملكة

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كشف رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية والبركانية بهيئة المساحة الجيولوجية عبد الله موسى، عن سبب حدوث الزلازل بالمملكة.

سبب الزلازل

وقال موسى خلال لقاء له على “قناة الإخبارية”، إن من أهم أسباب حدوث الزلازل في المملكة، عملية انفتاح البحر الأحمر، والتي تحدث فيها زلازل بشكل يومي مسببة انفتاح في حركة الشمال، ولذا دائمًا هناك زلازل في إيران لأنها تقع في هذه المنطقة.

وأوضح أن انفتاح البحر الأحمر يشكل ضغطًا على الصخور الموجودة في الدرع العربي، ما يسبب حركة وحدوث زلازل.

إبلاغ الدفاع المدني

ولفت موسى إلى وجود محطات للرصد الزلزالي والبركاني في المملكة، موضحًا أنه بمجرد حدوث هزة أرضية أكبر من 3 ريختر يتم إبلاغ الدفاع المدني، والذي يقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن لا يمكن التنبؤ بوقت وحدوث الزلزال على الإطلاق.

هاشتاج جازان

تصدر هاشتاج جازان موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة صباح اليوم السبت، عقب الهزة الأرضية التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله على حساب جازان الآن وحسابات أحرى بالمملكة.

وعلق حساب عطر الروح على الواقعة قائلا :” شاهد .. لحظة حدوث الهزة الأرضية في جازان بردا وسلاما تمر ولاتضر يا أهل جازان الله يحفظ مملكتنا من الزلازل والبراكين”.

كما علق حساب يحيي المالكي:” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله ان يرحمنا برحمته”.

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تفاصيل الهزة:

شعر بعض سكان محافظات جازان فجر اليوم بهزة أرضية، حيث تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لهزة أرضية لبعض المنازل التي تأثرت بها فجر اليوم.

وعلق أحد رواد تويتر على ما تم تداوله قائلا: ” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله ان يرحمنا برحمته”.

وعلق آخر بالقول :” الهزة في فيفا بني مالك بلغازي هروب جبال خاشر جبال الحشر”.

بينما علبق آخر قائلا :” والله من قوة الهزه إني أحسب شي طاح علينا يا سيارة ياصخرة كبيرة .. يارب الطف بنا”.

كما توجه البعض بالدعاء حيث كتب أحدهم :” اسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم ويصرف عنا وعنهم كل مكروه”.

وعلق آخر على ما تم تداوله قائلا :” الله هوا خيراً حافظاً وهوا ارحم الراحمين”.

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