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روبوت ينجح في امتحان كلية الحقوق بأمريكا
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روبوت ينجح في امتحان كلية الحقوق بأمريكا

روبوت ينجح في امتحان كلية الحقوق بأمريكا

روبوت ينجح في امتحان كلية الحقوق بأمريكا
٠٢:٤٥:١٤ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شغل الروبوت الأمريكي ChatGPT مواقع التقنية المتخصصة ، بعد أن تصدر عناوينها خلال الفترة الماضية، وفي ظل اتجاه للاعتماد على الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كتب عن القانون الدستوري 

ونجح الروبوت ChatGPT، في اجتياز اختبارات القانون في كلية الحقوق بالولايات المتحدة، وذكرت شبكة “سي بي أس” الأمريكية أن المقالات التي كتبها الروبوت ChatGPT تطرقت إلى موضوعات قانونية مثل القانون الدستوري والضرائب والإضرار بالآخرين.

إنتاج نصوص طويلة

والروبوت ChatGPT ، الذي تطوره شركة OpenAI الأميركية، يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بوسعه إنتاج نصوص طويلة بناء على كلمة يدخلها المستخدمة في منصة الروبوت.

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طريقة وضع الاختبار

وقال أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا، جوناثان تشوي، إنه منح الروبوت نفس الاختبار الذي خضع طلابه له، ويتكون الامتحان من 95 سؤالا ضع دائرة و12 سؤالا تعتمد على كتابة نصوص.

وكانت نتائج أداء الروبوت جيدة للغاية لدرجة أن المدرسين حذروا من أنه قد يقود إلى غش واسع النطاق، وحتى نهاية طرق التدريس بصورتها الحالية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

نقطة ضعف الروبوت

لكن أداة الذكاء الاصطناعي واجهت صعوبة عندما تعلق الأمر بكتابة الاستجوابات المفتوحة التي لا يمكن الإجابة عنها بـ”نعم” أو “لا”، بل تحتاج تفسيرا وتوضيحا.

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