روبوت ينجح في امتحان كلية الحقوق بأمريكا

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شغل الروبوت الأمريكي ChatGPT مواقع التقنية المتخصصة ، بعد أن تصدر عناوينها خلال الفترة الماضية، وفي ظل اتجاه للاعتماد على الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كتب عن القانون الدستوري

ونجح الروبوت ChatGPT، في اجتياز اختبارات القانون في كلية الحقوق بالولايات المتحدة، وذكرت شبكة “سي بي أس” الأمريكية أن المقالات التي كتبها الروبوت ChatGPT تطرقت إلى موضوعات قانونية مثل القانون الدستوري والضرائب والإضرار بالآخرين.

إنتاج نصوص طويلة

والروبوت ChatGPT ، الذي تطوره شركة OpenAI الأميركية، يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بوسعه إنتاج نصوص طويلة بناء على كلمة يدخلها المستخدمة في منصة الروبوت.

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طريقة وضع الاختبار

وقال أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا، جوناثان تشوي، إنه منح الروبوت نفس الاختبار الذي خضع طلابه له، ويتكون الامتحان من 95 سؤالا ضع دائرة و12 سؤالا تعتمد على كتابة نصوص.