مقتل مدنيين بينهم طفل بسبب ألغام حوثية وهجمات جوية في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

قتل 3 مدنيين بينهم طفل، في انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية، في مديرية الحوك في قلب مدينة الحديدة، فيما أدى انفجار لغم حوثي في بلدة الجعبلي في المديرية الساحلية، إلى مقتل 3 أشقاء.

هجوم بطائرة مسيرة

ومن ناحية أخرى، في مديرية حيس، قتل 3 مدنيين وأصيب رابع في هجوم حوثي نفذته طائرة دون طيار على مزرعة مدنية شمال المديرية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة الحديدة المشمولة باتفاق سلام أممي هش، حسب “العين الإخبارية”.

وحسب مصدر حقوقي يمني، فإن الهجوم نفذته طائرة حوثية من طراز رجوم واستهدف بالقذائف العمودية المزرعة المدنية ما أدى لمقتل 3 بينهم امرأة وإصابة امرأة أخرى بشظية في صدرها.

اقرأ أيضا:

زيارات سرية للحرس الثوري الإيراني.. مليشيا الحوثي تنصب رادارات على البحر الأحمر

ألغام حوثية في كل مكان

وفي سياق متصل، أصيب 3 مدنيين، بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة.

كما انفجر لغم أرضي بسيارة تقل 3 مدنيين في منطقة بني حسن، بمديرية عبس ما أدى إلى إصابة جميع الركاب بجروح بليغة، إضافة إلى تدمير السيارة بشكل كامل.