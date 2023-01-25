“حوطة بني تميم والحريق” تعلنان تعليق الدراسة الحضورية.. اليوم الخميس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارتي تعليم حوطة بني تميم والحريق، اليوم الخميس تعليق الدراسة الحضورية، نظراً للحالة المطرية، وحرصاً على سلامة الجميع.

عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة عبر الحساب الرسمي عبر تويتر: تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر ‎#منصة_مدرستي يوم غدٍ الخميس ٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ بمدارس محافظتي حوطة بني تميم والحريق ولجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

اقرأ أيضا:

تعليق الدراسة الحضورية في الزلفي والغاط.. غدًاغدًا الخميس

تعليق الدراسة في الزلفي

وقبل ساعات قررت إدارة تعليم الزلفي، تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وذكرت عبر الحساب الرسمي على تويتر: “تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر ‎منصة مدرستي ، اليومٍ الخميس 4 رجب 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـتعليم الزلفي”.

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة تعليم الغاط، عبر الحساب الرسمي على تويتر: “حرصًا على سلامة الجميع، قد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) اليوم الخميس 4 رجب 1444هـ عبر ‎منصة مدرستي”.

وأوضحت أن التعميم يشمل جميع الطلبة والطالبات و منسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم الغاط.