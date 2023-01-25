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انهيار أخلاقي.. سطو مسلح لأطفال مراهقين على محل تجاري في أمريكا

انهيار أخلاقي.. سطو مسلح لأطفال مراهقين على محل تجاري في أمريكا

انهيار أخلاقي.. سطو مسلح لأطفال مراهقين على محل تجاري في أمريكا
١١:٥٨:٣٤ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من أمريكا، لمجموعة من المراهقين يقومون بسطو مسلح على بقالة وسرقة الأموال منه.

وحسب فيديو نشره إياد الحمود، فإن مجموعة من الأطفال والمراهقين دخلوا بقالة وطلبوا بعض المشتريات، وعندما أراد الموظف منهم إظهار بطاقة الهوية هددوه بالسلاح ثم سرقوا الأموال في آلة الكاشير وأخذوا معهم بضائع أخرى ثم لاذوا بالفرار.

وأظهر الفيديو المراهقين لحظة هروبهم بالأموال وإشهار أحدهم السلاح في وجه موظف البقالة، فيما أفادت وسائل إعلام أن الشرطة لا زالت تبحث عنهم.

وعلى صعيد آخر قرر سائق شاحنة في المسكيك أن يُلقن لصًا درسًا قاسيًا لن ينساه أبدًا، عندما حاول سرقته، بعدما أخذه معلقًا في الشاحنة في رحلة بعيدة.

ووثق سائق الشاحنة في المكسيك، عملية عقابه للص وذلك بقيادة الشاحنة وجعله يتعلق بها ثم أخذه في رحلة على طريق سفر بين مدينة “بويبلا” ومدينة “أوريزابا” التي تبعد 100 كلم.

يحاول الاستنجاد

وأظهر الفيديو الذي نشره “إياد الحمود” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اللص وقد بدأ يلوح بيده طالباً المساعدة من المسافرين في الطريق لكن دون جدوى.

وتفاعل مغردون مع الفيديو، حيث عبّر معظمهم عن رضاه بما فعله السائق في اللص وأبدوا إعجابهم بما قام به كي لا يعود لفعل هذا الأمر مرة أخرى، بينما اعتبر البعض أن المقطع مضحك.

سطو مسلح على متجر أبل

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت عملية السطو المسلح في وضح النهار أمام الزبائن وبكل هدوء داخل متجر أبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأقدم اللصوص على سرقة أجهزة أبل الثمينة من داخل المتجر، على مرأى ومسمع من الزبائن الذين أفسحوا لهم الطريق في مشهد غريب.

وعلق ناشر المقطع بقوله “إن الموظفين مدربين لتسهيل عمليات السرقة وذلك بإبعاد الزبائن عن طريق اللصوص حتى لا يعيقونهم”.

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الكلمات الدلالية:
أطفال مراهقين المجتمع الامريكي امريكا حوادث سرقة

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