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تنبيه من سفارة المملكة في القاهرة لجميع المواطنين

تنبيه من سفارة المملكة في القاهرة لجميع المواطنين

تنبيه من سفارة المملكة في القاهرة لجميع المواطنين
٠٦:١٣:٤٥ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبّهت سفارة المملكة في القاهرة، جميع المواطنين المتواجدين في مصر، بأنها ستكون مغلقة يوم غد الخميس الموافق 26/1/2023م.

وأوضحت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإجازة تزامنًا مع العطلة الرسمية التي أقرتها حكومة مصر، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 29/1/2023م.

قرار الحكومة المصرية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر قرارًا بأن يكون  يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

كما تشمل الإجازة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

تعطل رحلة جوية

وفي سياق مختلف كانت قائد طائرة، متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، اضطر  لإنزال راكبة مصرية تشاجرت مع زوجها الموجود بالمملكة في اتصال هاتفي توعدها خلاله بالضرب.

مشادة بين راكبة وزوجها

وفي التفاصيل، التي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، وذلك أثناء تحرك الطائرة “فلاي أديل” على الممر للإقلاع

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وبعد تهدئتها كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالمملكة بسبب خلافات عائلية. وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها.

وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

الكلمات الدلالية:
اجازة رسمية القاهرة ثورة 25 يناير سفارة المملكة مصر

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