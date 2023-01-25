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بعد استدعائه من قاضي التحقيق في مرفأ بيروت .. النائب العام اللبناني يرد اليوم بقرار مماثل
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بعد استدعائه من قاضي التحقيق في مرفأ بيروت .. النائب العام اللبناني يرد اليوم بقرار مماثل

بعد استدعائه من قاضي التحقيق في مرفأ بيروت .. النائب العام اللبناني يرد اليوم بقرار مماثل

بعد استدعائه من قاضي التحقيق في مرفأ بيروت .. النائب العام اللبناني يرد اليوم بقرار مماثل
٠٦:٣٢:٥٧ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال النائب العام اللبناني غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إنه استدعى قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، للمثول أمامه.

 

البيطار يرفض التنحي

ومن جهة أخرى، رفض قاضي التحقيق بانفجار المرفأ، التنحي عن الملف، بعد الادعاء عليه، وحسب وكالات أنباء، ذكر البيطار أن المحقق العدلي فقط هو من يحق له إطلاق سراح الموقوفين بقضية مرفأ بيروت.

وقال البيطار إن تجاوب الأمن مع قرارات النائب العام انقلاب على القانون، حسب “العربية”.

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استدعاء النائب العام و3 قضاة

كان طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أدرج أمس الثلاثاء، النائب العام، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل.

قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار - مرفأ بيروت

ومن جانبه، بعث عويدات، رسالة إلى قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، أبلغه برفض المثول أمامه للتحقيق في القضية.

وقال عويدات، في رسالة موجهة للبيطار: “نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

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أخبار لبنان طارق البيطار غسان عويدات قاضي يستدعي النائب العام اللبناني قضية انفجار مرفأ بيروت

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