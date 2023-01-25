بدءًا من غد.. المركزي الكويتي يرفع سعر الفائدة

تواصل- فريق التحرير:

قرر البنك المركزي الكويتي، رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، وذلك اعتبارًا من غد الخميس الموافق 26 يناير 2023م.

4% بدلًا من 3.5%

وصرّح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتباراً من تاريخ 26 يناير 2023.

أسباب القرار

أضاف المحافظ أن هذا القرار قد جاء للأسباب التالية:

1- في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

2- مستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذًا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.

3- هذا القرار قد جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

4- المحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

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