جسم مجهول يُحلّق فوق مدينة عربية.. وصحيفة أمريكية تكشف قصته

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أثار جسم طائر مجهول يشبه الكرة المعدنية جدلاً واسعًا بعد تحليقه فوق مدينة الموصل العراقية، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست».

ودفع هذا الأمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للتحقيق في الأمر ومحاولة التوصل للحقيقة.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة مأخوذة من مقطع فيديو مدته 4 ثوان تم التقاطه في 16 من إبريل 2016 بواسطة طائرة استطلاع أمريكية في شمال العراق.

وقال أحد المسؤولين، إن الكرة ذات اللون المعدني تتحرك على ما يبدو بجانب طائرة التجسس التي التقطت صورة الجسم الطائر.

واقعة أخرى غريبة

وفي عام 2018، تداولت وسائل إعلام أمريكية شريطًا مسجلاً لمحادثات جرت بين ربابنة ثلاث طائرات ركاب وبرج المراقبة، تحدثوا فيه عن مشاهدتهم جسمًا طائرًا مجهول الهوية.

صحيفة ” Newsweek” قالت إن طياري ما لا يقل عن ثلاث طائرات، في حوادث منفصلة، رصدوا جسمًا متحركًا مجهولاً فوق جنوب أريزونا ونيو مكسيكو الشهر الفائت.

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