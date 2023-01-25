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جسم مجهول يُحلّق فوق مدينة عربية.. وصحيفة أمريكية تكشف قصته
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جسم مجهول يُحلّق فوق مدينة عربية.. وصحيفة أمريكية تكشف قصته

جسم مجهول يُحلّق فوق مدينة عربية.. وصحيفة أمريكية تكشف قصته

جسم مجهول يُحلّق فوق مدينة عربية.. وصحيفة أمريكية تكشف قصته
٠٧:٣٩:٥٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار جسم طائر مجهول يشبه الكرة المعدنية جدلاً واسعًا بعد تحليقه فوق مدينة الموصل العراقية، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست».

 ودفع هذا الأمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للتحقيق في الأمر ومحاولة التوصل للحقيقة.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة مأخوذة من مقطع فيديو مدته 4 ثوان تم التقاطه في 16 من إبريل 2016 بواسطة طائرة استطلاع أمريكية في شمال العراق.

وقال أحد المسؤولين، إن الكرة ذات اللون المعدني تتحرك على ما يبدو بجانب طائرة التجسس التي التقطت صورة الجسم الطائر.

واقعة أخرى غريبة

وفي عام 2018، تداولت وسائل إعلام أمريكية شريطًا مسجلاً لمحادثات جرت بين ربابنة ثلاث طائرات ركاب وبرج المراقبة، تحدثوا فيه عن مشاهدتهم جسمًا طائرًا مجهول الهوية.

صحيفة ” Newsweek” قالت إن طياري ما لا يقل عن ثلاث طائرات، في حوادث منفصلة، رصدوا جسمًا متحركًا مجهولاً فوق جنوب أريزونا ونيو مكسيكو الشهر الفائت.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا البصرة العراق المخابرات الأمريكية جسم مجهول

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