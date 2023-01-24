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هل يحدد طول الإنسان مدى إصابته بالسرطان.. دراسة تجيب
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هل يحدد طول الإنسان مدى إصابته بالسرطان.. دراسة تجيب

هل يحدد طول الإنسان مدى إصابته بالسرطان.. دراسة تجيب

هل يحدد طول الإنسان مدى إصابته بالسرطان.. دراسة تجيب
٠٢:٣١:١٦ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، أنه يمكن أن يحدد طولنا مدى إمكانية تعرضنا للإصابة بالسرطان، ونظر فريق البحث في الدليل العالمي على الصلة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان.

زيادة الطول تعرض للإصابة

وخلصت الدراسة إلى أن كل خمسة سنتيمترات إضافية في الطول يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلى جانب الخصائص المحددة، حسب الوطن”.

ولفتت إلى أن زيادة 5 سنتيمرات، تؤدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى نسبة 10%، وسرطان الثدي قبل وبعد انقطاع الطمث ما بين 9 و11% على التوالي، والمبيض 8%، والبنكرياس 7% والقولون والمستقيم 5%.

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دراسة أنماط الإنسان

ونظر فريق البحث في الدليل العالمي على الصلة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن العملية التي خضع لها جسمك لجعلك طويل القامة مرتبطة بالسرطان، وليس طول الشخص نفسه – أي المسافة من رأسك إلى قدميك.

وشرح الباحثون أن الطول النهائي للشخص البالغ هو تمثيل مرئي لعملية النمو التي مر بها جسم الشخص من الحمل وحتى البلوغ.

الكلمات الدلالية:
أمراض السرطان النشاط البدني النظام الغذائي دراسة علمية طول الإنسان والإصابة بالسرطان

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