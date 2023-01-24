“ختم الله على قلوبهم”.. انتفاضة عربية تقودها المملكة انتصارًا للقرآن الكريم

تواصل- تقارير:

حقد وتطرف.. جهل وسفسطة، هذا هو حال اليمين المتطرف في الغرب تجاه الإسلام والمقدسات الإسلامية، فدائمًا ما يتشدقون بالحريات لكن هذه الحريات تظهر عند التعري والممارسات الشاذة.

حرق المصحف:

ولم تمر سوى أيام قليلة على قيام متطرف إرهابي في السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في بلاده تحت حماية قوات الشرطة، إلا وقام متطرف آخر في هولندا بتمزيق المصحف الشريف ودهسه برجليه، في واقعة مشينة.

بدورها أصدرت الدول العربية بيانات تدين بأشد العبارات هذه الممارسات والإساءات ضد القرآن الكريم، مطالبة بوقف هذه الممارسات التي البغيضة والمتطرفة، ونذكر هنا رد فعل عدد من الدول العربية على سبيل المثال:

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المملكة تدين وتستنكر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

مصر

أدانت مصر بشدة قيام زعيم أحد الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعلٍ سافر ينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وأعربت مصر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن بالغ قلقها تجاه تكرار حوادث إزدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عددٍ من الدول الأوروبية، مشددةً على مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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الأردن

كما أدانت الحكومة الأردنية اليوم تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفض الأردن التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.

وشددت على أن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

الإمارات

أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا من حرق لنسخة من القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من القرآن الكريم، في مدينة لاهاي بهولندا، بعد يومين من حرق نسخة منه في السويد.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قيام متطرف بتمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا، والظواهر العنصرية في حرقه أو تمزيقه، واعتبرته اعتداءً صارخا لمشاعر ملايين المسلمين.

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وأكدت الوزارة، أن إحراق نسخة من القرآن الكريم امتداد لثقافة الكراهية والعنصرية، وعدم الاعتراف بالآخر، ومحاولة للمساس، والاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وحرية الرأي والرأي الآخر.

وطالبت الوزارة الجهات الدولية كافة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الاستفزازية، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الأممية المختصة بسرعة المبادرة لحراك دولي فاعل لتعزيز ثقافة التسامح وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات ومن يقف خلفهم.