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بنسبة تتجاوز الـ50%.. 5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي فاي لأقصى حد
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بنسبة تتجاوز الـ50%.. 5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي فاي لأقصى حد

بنسبة تتجاوز الـ50%.. 5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي فاي لأقصى حد

بنسبة تتجاوز الـ50%.. 5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي فاي لأقصى حد
٠٢:٥٣:١١ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء التقنية ببعض الممارسات والإجراءات لزيادة سرعة شبكات الواي فاي ومواجهة مشاكل انقطاع إشارتها، والوصول لأقصى استفادة من قدرات الواي فاي.

وفيما يلي 5 نصائح لزيادة سرعة شبكة واي فاي بنسبة تتجاوز الـ 50%، بسحب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

5 طرق سهلة لزيادة سرعة الواي

1- ضع جهاز التوجيه الخاص بك في منطقة مفتوحة: جهاز التوجيه الخاص بك هو جهاز إرسال لاسلكي، ويجب أن يكون أقرب ما يمكن من الأدوات التي تحتاج إلى اتصال سريع، كأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقد يساهم وجود الجدران الصلبة أو العوائق المعدنية أو الأثاث الثقيل في بطء شبكة الواي فاي، لذلك عادة ما يكون من المفيد وضع جهاز التوجيه بعيداً عن الأرض وفي منطقة مفتوحة.

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2- غير القناة: يحتوي جهاز توجيه واي فاي “الراوتر” على قناة يبث عليها، ويمكن أن تؤثر القناة على سرعة الواي فاي، خاصة إذا كنت تعيش في مبنى به عدة أشخاص يستخدمون واي فاي وكلهم على نفس الجهاز.

هنا ستحتاج إلى البحث عن كيفية تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص بك: غالباً ما تكون في قائمة المسؤول والتي يتم الوصول إليها عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه، باستخدام متصفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1.

3- استخدم الموصلات أو الكابلات: إذا كنت تواجه مشكلة في انقطاع أحد الأجهزة أو كان الاتصال بطيئاً، فقد يكون من المفيد التبديل إلى كابل Ethernet لهذا الجهاز المحدد.

كذلك إذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تعمل على اتصال واي فاي، فقد يكون من المفيد توصيل الأجهزة الثابتة مثل أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب، عبر اتصال سلكي لضمان حصولها على أفضل السرعات. يمكن أن يضمن هذا أيضاً حصولك على اتصال قوي بالأجهزة التي تبث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.

4- تغيير اتجاه الهوائيات: يمكن أن تساعد الهوائيات الموجودة على جهاز التوجيه الخاص بك في تعزيز الإشارة أيضاً. وتميل معظم الهوائيات للبث بشكل جانبي بزاوية 90 درجة، لذلك إذا كنت في شقة من طابق واحد، فاترك الهوائيات في الوضع العمودي حتى تنتشر الإشارة جانبياً، أما إذا كنت في عقار متعدد الطوابق، فاترك واحداً بشكل عمودي والآخر أفقياً للبث بين الطوابق.

5- الخطوة الأخيرة هي شراء جهاز جديد: في حالة فشل كل المحاولات السابقة، فإن آخر حل يكون بشراء جهاز جديد بقدرات عالية.

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