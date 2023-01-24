حدث فريد.. إشارة راديو تنبعث من مجرة تبعد 9 مليارات سنة عن الأرض

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تمكن تليسكوب عملاق في الهند، من التقاط إشارة راديو مجهولة، قادمة من مجرة تبعد عن الأرض بنحو 9 مليارات سنة ضوئية، وعمل على تحليلها علماء من الهند وكندا.

عودة 8.8 مليار سنة للوراء

ويعتبر الحدث أول كشف من نوعه للإشارة اللاسلكية من مثل هذه المسافة الهائلة، ويمكن أن تسمح موجة الراديو تلك لعلماء الفلك بالرجوع إلى الماضي وفهم الكون المبكر الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر نحو 13.7 مليار سنة.

من جانبه، قال أرناب تشاكرابورتي، عالم الكونيات والمؤلف المشارك للدراسة حول اكتشاف الموجات، إنها تعادل نظرة إلى الوراء في وقت قدره 8.8 مليار سنة، حسب “sawtbeirut”.

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مجرة تشكل النجوم

وأوضح تشاكرابورتي: “يمكن للمجرة أن تصدر أنواعا مختلفة من إشارات الراديو. حتى الآن، كان من الممكن فقط التقاط هذه الإشارة المعينة من مجرة قريبة، ما يحصر معرفتنا في تلك المجرات الأقرب إلى الأرض”.

ووردت الإشارات من مجرة تسمى SDSSJ0826 + 5630، تشكل النجوم، وقد انبعثت عندما كان عمر الكون 4.9 مليار سنة فقط.