قرار روسي عاجل بطرد سفير هذه الدولة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أنها قررت طرد السفير الإستوني من روسيا وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الروسي في إستونيا.

تقليص المستوى الدبلوماسي

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها قررت عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا، وذلك ردًا على إجراءات السلطات الإستونية.

تسليم السفير احتجاج شديد اللهجة

وأوضحت – حسب “سبوتنيك” – أنه تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية، كما تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير المقبل.

روسيا تُهدد بتدمير أي مساعدات عسكرية لأوكرانيا

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة أن خصوم موسكو قرروا رفع مستويات التصعيد حول أوكرانيا، مؤكدة أن الجيش سيدمر أي مساعدات عسكرية إلى كييف.

الظروف لا تسمح بمعاهدات مع أمريكا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: إن الظروف لا تسمح بتحديد موعد مع الجانب الأمريكي لاستئناف معاهدة ستارت الجديدة.

التصعيد في أوكرانيا أخذ مسارًا خطيرًا

وأوضح أن التصعيد في أوكرانيا أخذ مسارًا خطيرًا ويمكن أن يكون له عواقب غير متوقعة، مؤكدًا أن التصريحات حول إمكانية تزويد أمريكا لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى حرب نفسية، وأن أوكرانيا تخزن السلاح والذخيرة من الغرب في محطات الطاقة النووية.

بوتين يدعو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لهذا الأمر

وأكد الرئيس فلاديممير بوتين أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه الإمكانيات ليصبح مكتفيا ذاتيًا، داعيًا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للحد من المخاطر الناتجة عن استخدام العملات الأجنبية.

وكشفت الاستخبارات الروسية، أن أوكرانيا قد تفجر عمدًا مستودعات ذخيرة خزنتها في محطات طاقة نووية، مشيرة إلى أن موسكو تستبعد عقد اجتماع مع واشنطن بشأن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

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