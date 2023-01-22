هاشتاق “قلوبنا بدون ذكر الله موحشة” يتصدر التريند.. ومغردون: الذكر يطرد الشيطان

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تصدر هاشتاق “قلوبنا بدون ذكر الله موحشة” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما دعا مغردون إلى ترديد ذكر الله في كل الأوقات.

حب الدنيا ونسيان الأخرة

وقال أحد المغردين: هدوء الشوارع ..في صلاة الفجر يبكيك.. لبيوت أنقاض..وأصحابها فنيا وزحام الشوارع عند وقت العمل ينبيك.. نسينا الأخره..حب في الدنيا..!

وأضاف آخر: الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويرضي الرحمن عزوجل ويزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور ويجلب الرزق .

وتابعت مغردة ثالثة : هناك مايسمى بالأرزاق المنسية مثل..سكينة الرُوح و صحة الجسد، دعوة الوالدين و لقاء مُحب، وجود أخ و ضحكة طفل، صديق صالح و صلاح نفس، و صلاة في وقتها، و عين ترى، و لسان ينطق، و نوم هنيء، والعافية نعيم مُترف فالحمد لله دائمًا و أبداً.

وقالت مغردة أخرى: الله وحده هو السند الدائم بهذه الحياة وحده الرحمن الرحيم العالم بكل ما يدور بداخلك .. وحده القادر على تحقيق ما تتمنى و تبديل حالك للأفضل وحده الجبار لكل ما انكسر بقلبك .. وحده الله يستطيع أن يجعلك مطمئن و تنعم براحة البال فكن مع الله ولا تبالى.

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