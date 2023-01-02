الأمن العام يكشف عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

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كشف الأمنا لعام عن العقوبة المقررة قانونًا بشأن الوافد المخالف الذي يعمل لحسابه الخاص.

3 عقوبات على الوافد المخالف

وقال “الأمن العام” عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال.

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.

3-الترحيل.

الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

3-الترحيل

⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/zXOhSgdJ7a — الأمن العام (@security_gov) January 2, 2023

على الجانب الآخر دعت “الجوازات” إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود (911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية)، (999 في باقي مناطق المملكة).

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الغرامة والسجن لصاحب العمل

وبحسب مصادر في “الجوازات”، فإن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصدر، وفقًا لتصريح سابق إلى صحيفة “عكاظ”: “في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة 3 سنوات”.

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وأشار المصدر إلى أن المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص يُرحّل إلى بلاده، وأن تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معًا مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، وإذا كان المشغل له مواطنًا يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معًا، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة 3 أشهر أو بهما معًا.