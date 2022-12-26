الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وداعًا للمحتوى المكتوب.. تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي
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وداعًا للمحتوى المكتوب.. تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي

وداعًا للمحتوى المكتوب.. تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي

وداعًا للمحتوى المكتوب.. تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي
٠٤:٢٨:٤٢ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قال خبير تقني إن تغييرًا جذريًا ينتظر كل منصات التواصل الاجتماعي بفضل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بدءًا من العام المقبل.

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الذكاء الاصطناعي سيغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف رائد سمور، في مداخلة مع فضائية «العربية»، أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة بدءًا من العام المقبل، موضحًا أن التغيير سيكون شاملاً تمامًا، ولن تكون منصات التواصل الاجتماعي على ما هي عليه الآن.

وأشار إلى أن أكثر ما سوف يتأثر في مرحلة الذكاء الاصطناعي هو انتهاء المحتوى المكتوب تمامًا.

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انتهاء ملفات تعريف الارتباط بشكل كامل

وأوضح أن ملفات تعريف الارتباط سوف تنتهي بشكل كامل، متابعًا: «الانتقال إلى مرحلة الفيديو ومرحلة المحتوى المعالج من خلال الذكاء الاصطناعي بالفيديو هو الذي سيكون مسيطرًا، وسنصل إلى مرحلة التخاطر».

وأكد أن «الشرق الأوسط بكامله عليه أن يقلق؛ لأننا مستهلكون لهذه التقنيات وغير مبدعين أو مصنعين لها، لأن ما وراء هذه التقنيات سيكون أكبر بكثير مما يحدث الآن، فالذكاء الاصطناعي سوف يحاكي الشعور».

الكلمات الدلالية:
التغيير التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي المحتوى المكتوب ملفات تعريف الارتباط

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