وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
- طبيب استشاري مسالك بولية/Consultant Urologists
مستشفى القوات المسلحة بشرورة
- طبيب نائب طب أطفال / Registrar Paediatrician
- طبيب نائب تخدير – Anaesthesiologist Registrar(نسخة)
- فني تخدير (خدمة مدنية)
- فني أشعة / RADIOGRAPHER TECHNICIAN
- فني علاج تنفسي / RESPIRATORY TECHNICIAN
- أخصائي علاج طبيعي / PHYSIOTHERAPIST
- طبيب نائب اول – استعاضة سنية (Senior Registrar Prosthodontic)
- فني علم غذاء غير سريري (خدمة مدنية)
- مساعد طبيب أسنان (خدمة مدنية)
- فني سكرتارية طبية (خدمة مدنية)
- فني تمريض (خدمة مدنية)
- فني تعقيم (خدمة مدنية)
- فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية)
- صيدلي – Pharmacist (خدمة مدنية)
- فني رعاية مرضى ( الخدمة المدنية)
مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
- ممرض قانوني 3 – طب الأسرة والمجتمع
- طبيب أخصائي – الجراحة العامة/ REGISTRAR – GENERAL SURGERY
- طبيب أخصائي – شعبة جراحة الأوعية الدموية / REGISTRAR – VASCULAR SURGERY DIVISION
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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