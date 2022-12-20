وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة طبيب استشاري مسالك بولية/Consultant Urologists مستشفى القوات المسلحة بشرورة طبيب نائب طب أطفال / Registrar Paediatrician

طبيب نائب تخدير – Anaesthesiologist Registrar(نسخة)

فني تخدير (خدمة مدنية)

فني أشعة / RADIOGRAPHER TECHNICIAN

فني علاج تنفسي / RESPIRATORY TECHNICIAN

أخصائي علاج طبيعي / PHYSIOTHERAPIST

طبيب نائب اول – استعاضة سنية (Senior Registrar Prosthodontic)

فني علم غذاء غير سريري (خدمة مدنية)

مساعد طبيب أسنان (خدمة مدنية)

فني سكرتارية طبية (خدمة مدنية)

فني تمريض (خدمة مدنية)

فني تعقيم (خدمة مدنية)

فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية)

صيدلي – Pharmacist (خدمة مدنية)

فني رعاية مرضى ( الخدمة المدنية) مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية