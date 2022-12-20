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وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٦:٣٣:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

  • طبيب استشاري مسالك بولية/Consultant Urologists
 مستشفى القوات المسلحة بشرورة
  • طبيب نائب طب أطفال / Registrar Paediatrician
  • طبيب نائب تخدير – Anaesthesiologist Registrar(نسخة)
  • فني تخدير (خدمة مدنية)
  • فني أشعة / RADIOGRAPHER TECHNICIAN
  • فني علاج تنفسي / RESPIRATORY TECHNICIAN
  • أخصائي علاج طبيعي / PHYSIOTHERAPIST
  • طبيب نائب اول – استعاضة سنية (Senior Registrar Prosthodontic)
  • فني علم غذاء غير سريري (خدمة مدنية)
  • مساعد طبيب أسنان (خدمة مدنية)
  • فني سكرتارية طبية (خدمة مدنية)
  • فني تمريض (خدمة مدنية)
  • فني تعقيم (خدمة مدنية)
  • فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية)
  • صيدلي – Pharmacist (خدمة مدنية)
  • فني رعاية مرضى ( الخدمة المدنية)

 مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

  • ممرض قانوني 3 – طب الأسرة والمجتمع
  • طبيب أخصائي – الجراحة العامة/ REGISTRAR – GENERAL SURGERY
  • طبيب أخصائي – شعبة جراحة الأوعية الدموية / REGISTRAR – VASCULAR SURGERY DIVISION

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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