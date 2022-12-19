همسة في أذن الوالدين.. نصائح مهمة لحياة أسرية صحية

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وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة للوالدين للحفاظ على صحة الأبناء والأسرة بصفة عامة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تعود أنت وزوجتك وأولادك على نمط الحياة الصحي في الأكل وممارسة النشاط البدني حتى يصبح جزءاً ثابتاً من برنامجكم اليومي لا يشعر أي واحد بإمكانية الاستغناء عنه”.

وأضاف السلمان “ذلك سيكون بإذن الله سبباً في تمتعكم بصحة ممتازة بعيداً عن الأمراض المزمنة”.

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وفي وقت سابق، أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحا أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.

وقال المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي: – تسهم في الحفاظ على التركيز

– تعزز النمو

– تزيد من الإنتاجية والتعلم

طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام

صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل

إزالة ما يشتت انتباه الطفل

عدم تقديم الحلوى كمكافأة

على ماذا يشتمل الفطور الصحي

○ خبز “نشويات”

○ حليب مشتقات الألبان

○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومادتن

○ بيض وبروتين

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