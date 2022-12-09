ضبط مواطن لارتكابه مخالفة قطع الأشجار.. وهذه الغرامة في انتظاره

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، عن إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحوزته حطب محلي، وارتكابه مخالفة قطع الأشجار،

وأوضح أنه تبين أن هذا الشخص مواطن مخالف لنظام البيئة في محافظة سدير بمنطقة الرياض، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

عقوبة المخالف

وأشار إلى أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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