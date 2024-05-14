"الأزمات والكوارث" يُحذر سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.. ما الأمر؟

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أصدر
مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تحذيرًا لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.
تحذير سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئوطالب
في بيان على منصة إكس، سالكي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول
ومناطق تجمعات المياه.
وأوضح أن ذلك يأتي نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل حسب التقرير الصادر عن الأرصاد.
أمطار
رعدية على معظم المناطق حتى السبت في
الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء
في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية،
وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
والالتزام بالتعليمات
المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار
هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت
المقبل.