"الأزمات والكوارث" يُحذر سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.. ما الأمر؟

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أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تحذيرًا لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.





تحذير سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ



أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت



وطالب في بيان على منصة إكس، سالكي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.وأوضح أن ذلك يأتي نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل حسب التقرير الصادر عن الأرصاد.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.







تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق



وأشارت إلى أن مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة والشرقية.