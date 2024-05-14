عاجل.. أخبار السعودية.. مواعيد بداية العام الدراسي 1446هـ وجريمة مخلة بالشرف بتبوك

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
15 قرارًا لمجلس الوزراء.. خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن في المملكة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا
"التعليم" تعلن مواعيد بداية العام الدراسي 1446هـ
أعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.. المزيد هنا
تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي
قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية قبل نهاية العام الدراسي 1445هـ.. المزيد هنا
مفتي المملكة يطلق مبادرة "دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس"
أطلقت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ممثلة في الإدارة العامة للإفتاء، مبادرتها الجديدة "دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس".. المزيد هنا
وزير المالية: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة لأكثر من 15%
أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الناتج المحلي في المملكة ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.. المزيد هنا
وزير الاستثمار: سوق المملكة ضمن أول 10 دول في العالم
قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن سوق المملكة أصبح ضمن أول 10 دول في العالم.. المزيد هنا
وزير التجارة: "المستقبل العظيم" تغطي 60 مبادرة في 13 قطاعًا
أعلن وزير التجارة، ماجد القصبي، أنه سيتم إطلاق مبادرة "المستقبل العظيم" اليوم الثلاثاء، لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد. المزيد هنا
رسميًا.. الإعلان عن موعد صرف رواتب التأمينات لشهر مايو
حددت المؤسسة العامة للتأمينات، موعد صرف الرواتب للعملاء في نظام التأمينات لشهر مايو الجاري.. المزيد هنا
السديس: حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية
أشاد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بالحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، "الحج عبادة وسلوك حضاري" ، في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لا حج بلا تصريح".. المزيد هنا
"الأزمات والكوارث" يُحذر سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.. ما الأمر؟
أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تحذيرًا لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.. المزيد هنا
مخلة بالشرف.. القبض على مواطن بهذه التهمة المشينة في تبوك
قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على المواطن محمد فهد عطا الله العطوي، لتحرشه بامرأتين.. المزيد هنا
بجميع المنافذ.. "الجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم
اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم.. المزيد هنا