عاجل.. أخبار السعودية.. مواعيد بداية العام الدراسي 1446هـ وجريمة مخلة بالشرف بتبوك

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





15 قرارًا لمجلس الوزراء.. خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن في المملكة



"التعليم" تعلن مواعيد بداية العام الدراسي 1446هـ



تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي



مفتي المملكة يطلق مبادرة "دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس"



وزير المالية: ارتفاع الناتج المحلي في المملكة لأكثر من 15%



وزير الاستثمار: سوق المملكة ضمن أول 10 دول في العالم



وزير التجارة: "المستقبل العظيم" تغطي 60 مبادرة في 13 قطاعًا



رسميًا.. الإعلان عن موعد صرف رواتب التأمينات لشهر مايو



السديس: حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية



"الأزمات والكوارث" يُحذر سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ.. ما الأمر؟



مخلة بالشرف.. القبض على مواطن بهذه التهمة المشينة في تبوك



بجميع المنافذ.. "الجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم

