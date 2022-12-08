الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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«مكة وعسير وجازان».. تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات
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«مكة وعسير وجازان».. تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات

«مكة وعسير وجازان».. تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات

«مكة وعسير وجازان».. تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات
٠٢:٥٧:٢٣ ص، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ثلاث مناطق.

الحالة الجوية تشمل كل من منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الواحدة ظهرا على كل من مكة المكرمة وعسير.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة جازان حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.

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الكلمات الدلالية:
أمطار جازان سحب رعدية عسير مكة المكرمة

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