«مكة وعسير وجازان».. تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ثلاث مناطق.

الحالة الجوية تشمل كل من منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الواحدة ظهرا على كل من مكة المكرمة وعسير.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة جازان حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.

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