الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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الدفاع المدني يحذر: أمطار وسيولي بعد ساعات تتواصل لمدة يومين

الدفاع المدني يحذر: أمطار وسيولي بعد ساعات تتواصل لمدة يومين

الدفاع المدني يحذر: أمطار وسيولي بعد ساعات تتواصل لمدة يومين
١٠:٥٧:٤٧ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، يومي الجمعة والسبت.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض حائل والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر اجزاء من منطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها، كما يتوقع أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير وجازان والباحة.

تنبيه عاجل من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت
وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، كما يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية عند هطول الأمطار وعدم الاقتراب منها أو لمسها, كما يدعو الدفاع المدني بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الرياض امطار طقس المملكة

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