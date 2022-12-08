هطول أمطار الخير غرب أبها .. أجواء تأسر العقول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء غرب أبها بمنطقة عسير.

ووثق المقطع، أجواء غرب أبها بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية.

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