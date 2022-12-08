الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الإرشاد الزراعي» يوجه 3 نصائح مهمة لمزارعي النخيل في المملكة
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«الإرشاد الزراعي» يوجه 3 نصائح مهمة لمزارعي النخيل في المملكة

«الإرشاد الزراعي» يوجه 3 نصائح مهمة لمزارعي النخيل في المملكة

«الإرشاد الزراعي» يوجه 3 نصائح مهمة لمزارعي النخيل في المملكة
٠٩:٢٤:٤٧ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية الاهتمام بزراعة النخيل خلال هذه الفترة من العام، وحتى نهاية ديسمبر الجاري.

وقالت إدارة الإرشاد الزراعي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “خلال الفترة الحالية وحتى نهاية شهر ديسمبر تتم عمليات الخدمة الشتوية لأشجار النخيل”.

وأوضحت الإدارة، أن عمليات الخدمة الشتوية، تشمل إصلاح الأحواض، وإضافة السماد العضوي المتحلل بكميات مناسبة تحدد بحسب عمر النخلة “.

يذكر أن موعد زراعة النخيل يرتبط، بموعد فصل الفسائل حيث تكون الزراعة على فترتين خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل، وخلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى نهاية ديسمبر.

وعادة تثمر النخلة البرحي على سبيل المثال، بمشيئة الله، بعد 4 أو 5 سنوات من عمرها، ثمّ تصل إلى الثبات في إنتاجها عندما تصل إلى عمر 10 سنوات إلى 15 سنة.

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الكلمات الدلالية:
الإرشاد الزراعي النخيل النخيل في المملكة زراعة النخيل

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