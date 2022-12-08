«الإرشاد الزراعي» يوجه 3 نصائح مهمة لمزارعي النخيل في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية الاهتمام بزراعة النخيل خلال هذه الفترة من العام، وحتى نهاية ديسمبر الجاري.

وقالت إدارة الإرشاد الزراعي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “خلال الفترة الحالية وحتى نهاية شهر ديسمبر تتم عمليات الخدمة الشتوية لأشجار النخيل”.

وأوضحت الإدارة، أن عمليات الخدمة الشتوية، تشمل إصلاح الأحواض، وإضافة السماد العضوي المتحلل بكميات مناسبة تحدد بحسب عمر النخلة “.

يذكر أن موعد زراعة النخيل يرتبط، بموعد فصل الفسائل حيث تكون الزراعة على فترتين خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل، وخلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى نهاية ديسمبر.

وعادة تثمر النخلة البرحي على سبيل المثال، بمشيئة الله، بعد 4 أو 5 سنوات من عمرها، ثمّ تصل إلى الثبات في إنتاجها عندما تصل إلى عمر 10 سنوات إلى 15 سنة.

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