حذر شديد.. الهلال الأحمر يعلن رفع جاهزيته في الرياض

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استعدادًا لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على منطقة الرياض، أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة رفع جاهزيته، تزامنًا مع التقرير الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير عام فرع الهيئة، سعود الحربي، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع مراكز إسعاف المنطقة الداخلية والخارجية والفرق الإسعافية التطوعية، بالإضافة إلى مركبات الاستجابة النوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية، حسب صحيفة اليوم.

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وناشد الحربي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح الحربي ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

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ودعا الحربي إلى أنه في حدوث طارئ -لا قدر الله- تتلقى الهيئة اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧)، وتطبيق أسعفني على مدار ٢٤ ساعة.