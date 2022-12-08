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هل ستذهب فوائض الميزانية لصندوق الاستثمارات العامة؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

هل ستذهب فوائض الميزانية لصندوق الاستثمارات العامة؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

هل ستذهب فوائض الميزانية لصندوق الاستثمارات العامة؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)
٠٥:١٠:٠٦ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

علق وزير المالية محمد الجدعان على سؤال بشأن مصير الأموال الفائضة من الميزانية والتي تبلغ نحو 102 مليار ريال، وهل ستدخل في صندوق الاستثمارات العامة أم لا.

وخلال لقاء على قناة “العربية”، أوضح “الجدعان”، أن الصندوق ليس في حاجة إلى تلك الأموال لأن له ميزانية خاصة به كما أن لديه مجلس إدارته المستقل وميزانيته يقرها بنفسه.

وأشار إلى أن الصندوق لديه ما يكفي من السيولة والأصول للتعامل مع الإنفاق في 2023 ، متابعًا: أتحدث عن المبدأ وهو أن يتم توجيه الفائض إلى صندوق الاستثمارات العامة أو صندوق التنمية الوطني لاستغلالها في تنمية الاقتصاد المحلي.

تحقيق أرقام إيجابية

واستطاعت المملكة أن تحقق أرقامًا إيجابية عديدة في السنوات العشرة الماضية فيما يخص ميزانيتها العامة، وتمكنت من تحويل العجز إلى فائض رغم التحديات العالمية حاليًا، وكل ذلك يتفق مع رؤيتها التي تمضي فيها قدمًا نحو عام 2030.

ومن ضمن تلك الإيجابيات، أنها في عام 2013 حققت فائضًا بقيمة 180 مليار ريال، كما سجلت ميزانية المملكة في 2014 عجزًا بقيمة 66 مليار ريال، وقفز عند أعلى مستوياته في العشر سنوات الماضية في عام 2015 عند 367 مليار ريال، وفي عام 2016 تراجع العجز إلى 300 مليار ريال.

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