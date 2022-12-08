عاجل.. قوات الأمن الخاصة تُعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف على رتبة «جندي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية والمهنية برتبة «جندي أمن» رجال، للعمل بوحدات وإدارة قوات الأمن – وفقًا للتفاصيل التالية:

وأوضحت أنه جارٍ إضافة التعليمات، وأنه يُرجى متابعة القناة علي التليجرام ليصل إشعار عند اكتمال الخبر، (اضغط هنا).

وقبل أيام، أعلنت قوات الأمن عن فتح باب القبول والتسجيل لحاملي الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على عدد من الوظائف العسكرية برتبة جندي أمن للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

1 – أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

2 – حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

3 – أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

4 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنه ولا يزيد عن 30 سنة.

5 – إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

6 – أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .

7 – التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي.

8 – أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

* طريقة التقديم

أوضحت القوات أن التقديم بدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ الموافق 2022/10/22م، وانتهى يوم الخميس الموافق 2022/10/27م.