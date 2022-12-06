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أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة
٠٩:٤٠:٤٠ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية مُمثلة في بلدية روضة هباس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية (للجنسين) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.

واشترطت الأمانة، أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف المتاحة

  • – مهندس مدني مساعد.
  • – مهندس معماري مساعد.

التفاصيل والشروط: اضغط هنا

 

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/23هـ الموافق 2022/12/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا
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