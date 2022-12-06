أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية مُمثلة في بلدية روضة هباس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية (للجنسين) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.

واشترطت الأمانة، أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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