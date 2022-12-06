شاهد.. ماذا حمل رواد الفضاء الصينيون معهم عند العودة إلى الأرض؟

تواصل – وكالات:

حمل رود الفضاء الصينيون العائدون أخيرًا إلى الأرض على متن المركبة الفضائية “شنتشو-14″، الدفعة الثالثة من العينات التجريبية العلمية الفضائية من محطة الفضاء “تيانجونج”.

وتتضمن العينات التجريبية المستعادة ثلاث عبوات باردة من الأرز والأرابيدوبسيس، وحقيبة بها أربعة صناديق من المواد غير المحفوظة في أوعية، حيث تم تسليمها إلى مركز التكنولوجيا والهندسة لاستغلال الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

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عملية الزراعة استمرت 120 يومًا في محطة تيانجونج

وخضعت بذور عينات النباتين المذكورين لعملية زراعة لمدة 120 يومًا في محطة “تيانجونج”. وسيحلل العلماء التأثيرات التي أحدثتها الجاذبية الصغرى في الفضاء على العينات، وفقًا للأكاديمية.

وتعتبر خزانة التجارب للمواد غير المحفوظة في أوعية في الوحدة الأساسية “تيانخه” بالمحطة، هي الأولى في الصين والثانية من نوعها في العالم التي تستخدم في المدار. ولا تزال تعمل في الفضاء منذ أكثر من 590 يومًا، أكملت خلالها تجارب في المدار على سبعة صناديق من المواد، وفقًا لوكالة “شينحوا” الصينية.

وقالت الأكاديمية، إن العلماء حصلوا على كمية كبيرة من البيانات من خلال التجارب في المدار، الأمر الذي سيساعدهم على تسريع وتيرة البحث حول تطوير مواد جديدة على الأرض.

وهبطت كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة “شنتشو-14″، التي أقلت رواد الفضاء الثلاثة: تشن دونج وليو يانغ وتساي شيوي تشه، في موقع هبوط دونجفنج في صحراء جوبي في منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم بشمالي الصين يوم الأحد الماضي، بعد استكمال مهمة بمحطة الفضاء استمرت ستة أشهر.

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رابع مهمة مأهولة إلى الفضاء

وأطلقت إدارة الفضاء الوطنية الصينية بنجاح مهمة مركبة الفضاء “شنتشو 14” في 29 نوفمبر، وهي رابع مهمة مأهولة في البرنامج.

وقالت في بيان آنذاك: “كان طاقم رواد الفضاء في حالة جيدة وكان الإطلاق ناجحًا تمامًا”.

وأضافت: “خلال فترة العمل والمعيشة للمحطة الفضائية، سيقوم طاقم رواد الفضاء بتنفيذ العديد من الأنشطة خارج المقصورة لإكمال المهام المختلفة مثل التركيب والتشغيل والصيانة وإصلاح المعدات داخل المقصورة وخارجها، وإدارة التجميع، وتجارب علوم وتكنولوجيا الفضاء”.