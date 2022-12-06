شاهد.. أمطار غزيرة شمال أملج

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة أملج في منقطة تبوك.

وأظهر المقطع، أجواء محافظة أملج بعد هطول الأمطار الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية ، القصيم وحائل كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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